Au căzut măștile și s-au separat apele

1. PNL a votat cu majoritate clara sa nu mai participe la vreo alianță cu PSD. E o lovitura directă data spre Cotroceni

2. USR aplauda și se va alia cu PNL într-un pol mare de reformă

3. ND a fost de fapt mastermind-ul și liderul schemei, să nu ne amăgim. Este absolut evident asta.

4. Și are și plan stați liniștiți. Probabil e ceva de felul următor : se rup din PNL pesediștii (înțeleg ca vreo 10 oricum au votat pentru moțiune azi, au ieșit toți ăștia acum să se expuna). Plus bucăți din pot SOS aur whatever. Se face deci un nou partid – prezidențial conservator de dreapta – prob cu Predoiu șef așa cred – de “interes national”. Care sa dea majoritate pesede-ului și când e de tăiat ceva sa nu taie PSD sa taie alții tot ai lor. Azi a apărut informația ca deja ND s-a văzut cu șefi ai PNL din teritoriu ca sa pregătească mișcarea.

5. Deci pe viitor o sa fie 3 poluri clare de tot : – USL nou, cu sef ND. Coaliția pentru stabilitate. Furăm dar ne machiem frumi să părem civilizați. Susținut masiv de maga. – coaliția pentru reforma României, cu șef Bolojan. – Aur cu șef jorjel sau cegeu sau peiu sau cine știe cine nu contează

6. USL nou va da faliment mai repede decât își imaginează ca nu au calculat corect cifrele.

7. Mă întreb dacă am fi votat toți Ciolacu ce ar fi fost diferit. Nimic probabil.

8. În viitor usl nou va dispărea complet . Nu există nici un viitor pentru așa ceva. Se vor bate cu 2 coaliții de schimbare radicală – dintre care doar una e chiar pe bune și aia pe bune va și câștiga.