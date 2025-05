Despre ipocriţii continui

”Nu ai pe cine să votezi, numai foști securiști, terchea-berchea, profesorași cu frizură gen Coop. Igiena 1983, gaițe, papițoi, legionari ce vorbesc numai în șabloane! Doamne, ce ne este dat să alegem, cel mai mic rău din o șleahtă de nemernici. Păi să fi avut lideri politici adevărați”…. AM AVUT! Și ce-am făcut cu ei???

ION RAȚIU a fost un LORD. Crescut într-o lume ce avea inițialele sculptate lângă butonii cămășii, dădea burse pentru traducerea lui Eminescu în engleză pe vremea când noi nici nu aveam habar că ”Somnoroase Păsărele” se poate traduce pre limba lui Shakespeare. L-am luat la mișto când a zis că va tăia cozile. Am luat câteva pisici și le-am tăiat cozile: ”Uite, moșule, cozi tăiate!” Apoi, când luceferii huilei au pătruns în Dealul Mitropoliei, un loc sfânt, toți marii politicieni s-au ascuns, pișați pe ei. I-a oprit pe mineri doar din prestanță și din papion. Mai țineți minte 13-15 iunie? Cum barbarii ăia loveau în tot ce purta ochelari dar, în fața sa, amuțiseră? A mai trăit 10 ani după asta. L-am întrebat ceva? Am stat aproape de Dumnealui? Am ”furat” meserie de la cineva care știa ce-i democrația adevărată? NUUU! Când a murit, popa de la Adormirea Maicii Domnului din Turda, nu i-a dat voie să fie îngropat în biserica ridicată de strămoșii săi, pricepeți? Bisericile se băteau între ele, popii, la fel! Și azi colindă în nemurire, pentru că nu doarme acolo unde și-ar fi dorit…