Dezinformare abjectă în direct la Antena 3 despre Siegfried Mureșan

Un invitat mănâncă cu perje în direct la emisunea News Magazine a Mihaelei Bîrzilă, de la Antena 3, că Siegfried Mureșan este agent al spionajului german. Da, este adevărat că Siegfried Mureșan a deținut funcția de consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum.

Da, el a ocupat această poziție între septembrie 2006 și septembrie 2009, după ce anterior beneficiase de o bursă de stagiu internațional în cadrul aceleiași instituții.

Nu, nu este adevărat că orice funcționar străin trebuie să obțină un aviz de securitate de la Serviciul de Apărare a Constituției – Verfassungsschutz al Federației Germane pentru a fi angajat în administrația publică, așa cum susține invitatul.

Cetățenii români și ai altor state UE au dreptul legal de a lucra în administrația publică din Germania – Öffentlicher Dienst – ca angajați contractuali – Tarifbeschäftigte – sau chiar ca funcționari publici statutari – Beamte -,

cu condiția ca postul să nu implice exercitarea directă a suveranității de stat rezervată strict cetățenilor germani.

Avizul de securitate este obligatoriu doar pentru persoanele germane sau străine care urmează să aibă acces la informații clasificate, secrete de stat sau care lucrează în domenii de importanță geo-strategic-militară,

de securitate sau contrasabotaj, conform Legii Federale privind Verificarea de Securitate – Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Pentru posturile obișnuite din administrație, candidații trebuie doar să semneze o declarație de loialitate față de ordinea constituțională democratică a Germaniei – Verfassungstreue.

Agenția de Securitate – Verfassungsschutz – intervine cu o verificare de fond – Regelanfrage – doar în cazuri punctuale, dacă există indicii clare că o persoană aparține unor organizații extremiste sau anticonstituționale.

Prostia, ticăloșia și ura față de valorile Occidentului au făcut dintotdeauna casă bună cu Antena 3. Nici mie nu-mi place Siegfried Mureșan, este oportunist, lipsit de sentimente și altruism și de o ingratitudine monstruoasă, dar una este să fii ingrat cu mamă nemțoaică și tată român, și cu totul altceva este să mănânci perje în direct, cu mâna pe insigna DIE.

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