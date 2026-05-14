Ne întoarcem tiptil la Epoca de AUR?

Aproape că aș putea paria că Nicușor Dan și-a deschis larg baierele inimii pentru AUR. Nu de ieri și de alaltăieri. O face tiptil și precaut de multă vreme. Unitatea lui de măsură este picătura chinezească pe care ne-o toarnă în urechi homeopatic.

I-auzi constatarea: Votanții AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși, ci sunt oameni care vor o schimbare și sunt revoltați de modul în care s-a făcut politică în ultimii 30 de ani. O spune pentru Le Monde, reia nuanțarea în țară.

Schimbarea se produce mai repede decât v-ați fi imaginat: din prim-planul AUR dispar Lulea și Piperea. În locul lor apar ca într-un hocus-pocus de marketing de laborator strategic Peiu și Dungaciu. A fi naționalist, e o chestiune absolut legitimă, picură chinezește Nicușor.

Mai e un hop de sărit, Simion, și AUR-ul e gata de scos în lume, mai curat și mai uscat, de 24 de karat. Eticheta de extremism este mai degrabă un titlu de ziar decât o descriere corectă a realității politice, continuă să picure chinezește Nicușor.

Dacă AUR-ul este obținut în retortele alchimiștilor de la Departamentul Securității Naționale, înseamnă că transmutația nu a funcționat în cazul lui Simion, rămas la stadiul de oca de plumb care atârnă greu de picioarele strategilor.

Ce contează în alchimia politică este procentul de 40% masă electorală de dezamăgiți profund, care trebuie urnită în noul proiect pro-occidental.

Nu mai e pro-european, ați băgat de seamă. AUR-ul lui Simion este anti-european, dar pro-occidental, dat fiind faptul că marele occident cuprinde America de Nord cu tot cu MAGA, e bine de reținut.

Discursul lui Nicușor de Ziua Europei a criticat greșelile UE și a marșat pe nevoia unui parteneriat corect, solid, echitabil cu Statele Unite al Uniunii, în care România este un susținător al unui astfel de parteneriat.

A mai rămas de rezolvat Simion, dar are grijă Dungaciu care îl contrazice de fiecare dată când scoate porumbei pe gură, ca în cazul propunerii lui Georgescu ca premier. Georgescu nu a fost propunerea AUR, a precizat doct și responsabil, viitorul trezorier al AUR, Dan Dungaciu.

––––