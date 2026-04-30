În noaptea de 28 aprilie, dronele din unitățile Middle Strike ale Forțelor de Operațiuni Speciale ucrainene au lovit un depozit pentru sisteme de rachete tactice Iskander, situat pe teritoriul unei foste baze de rachete din apropierea satului Ovrajki, la 40 de kilometri est de Simferopolul ocupat. De acolo, rachetele rusești puteau ajunge pe linia frontului sau în orașele ucrainene din spatele frontului în câteva minute. Atacul a cauzat pagube enorme, căci, pentru conformitate, o singură rachetă Iskander costă aproximativ 700.000 de dolari.

Tot noaptea trecută, ucrainenii au lovit din nou rafinăria de petrol din Tuapse. Amintesc că aceasta arde intermitent din 16 aprilie, în urma primului atac al dronelor ucrainene. Ulterior, dronele ucrainene au atacat rafinăria de încă două ori și se pare că incendiul a cuprins patru dintre cele mai mari instalații de depozitare a petrolului. În districtul Tuapse a fost declarată stare de urgență, dar nu prea înțeleg la ce mai ajută, căci situația e catastrofală. O parte din produsele petroliere arzânde s-au revărsat și pe străzi, iar orașul se confruntă deja și cu lipsuri de apă. Rospotrebnadzor sfătuiește locuitorii să nu iasă afară decât dacă este absolut necesar, iar pe cei care locuiesc pe străzile adiacente rafinăriei – să se evacueze cât mai repede.

Pentru a stinge incendiul de la rafinărie, autoritățile au adus pompieri și din alte regiuni (Adîghea, Rostov, Stavropol), dar se vede clar că e o muncă de Sizif. Focul s-a extins și asupra turbinei cu gaze care alimentează centrala cu energie electrică și, treptat, înghite și alte rezervoare de petrol, căci, periodic, se aud explozii.

Până pe 28 aprilie, salvatorii îndepărtaseră aproximativ 7.300 de metri cubi de sol contaminat de pe plajele orașului, anunță autoritățile, dar marea continuă să fie neagră nu doar cu numele, ci și de facto. Noi baraje sunt instalate pe râul orașului, care este de asemenea contaminat cu produse petroliere vizibile cu ochiul liber. De fapt, totul e acoperit cu pete de petrol: mașini, copaci, străzi, locuri de joacă etc. Plouă cu petrol peste Tuapse…

De asemenea, la aproximativ 1.200 km de zona de război, în orașul rusesc Orenburg, au luat foc rezervoarele de combustibil. Că o fi fost un atac cu drone, sabotaj sau accident — oficialii ruși nu au dezvăluit cauza. Dar se știe că rezervoarele de produse petroliere ardeau pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați și încearcau să le stingă 23 de persoane cu șase 6 unități de echipamente.