Astăzi vă dau doar veștile bune, căci sunt multe!

În noaptea asta, ucrainenii au atacat obiective strategice în Krâmsk, regiunea Krasnodar. Potrivit martorilor oculari, cel puțin 20 de explozii au zguduit suburbiile în decurs de o oră, iar pe cer au fost observate flash-uri luminoase provocate de operarea sistemelor de apărare aeriană și de zborurile cu drone la joasă altitudine. Unii zic că exploziile au vizat aerodromul militar de acolo, dar mai multe surse arată că a fost atacată stația de producție și dispecerizare a liniei Krâmskaia, parte a infrastructurii conductelor petroliere: de acolo țițeiul și produsele petroliere sunt transportate prin conducte către portul Novorossiisk sau către rafinăriile Ilski și Afipski.