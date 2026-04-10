Astăzi vă dau doar veștile bune, căci sunt multe!

Ucrainenii au scos din uz ultimul feribot feroviar care mai opera în strâmtoarea Kerci pentru a aproviziona armata rusă din Crimeea ocupată! Despre asta a comunicat serviciul de informații militare ucrainean (HUR) ieri, 8 aprilie. HUR nu a furnizat detalii despre amploarea pagubelor aduse feribotului, dar a confirmat că acesta nu mai este operațional.
Feribotul Slavianin, căci despre el e vorba, era o rută cheie de aprovizionare pentru armata rusă în peninsula ocupată, transportând combustibil, lubrifianți, arme, echipament militar și muniție, potrivit HUR. Anterior, în noaptea de 13 spre 14 martie, unitățile HUR au mai atacat feriboturule Slavianin și Avangard. Atunci ultimul a fost scos din funcțiune, în timp ce Slavianin a fost doar avariat. No, acum ocupanții ruși stau pe mal cu buza umflată – nu mai au feriboturi de marfă în strâmtoarea Kerci…
De asemenea, noaptea trecută, în Crimeea, unități ale FAU au atacat depozite de petrol din Feodosia și Gvardiiske, unde au izbucnit incendii. Depozitele respective erau folosite pentru stocarea și depozitarea combustibilului și lubrifianților necesari aprovizionării trupelor ruse. Capacitatea totală a parcului de rezervoare al acestui cel mai mare terminal de transbordare și distribuție a produselor petroliere din Crimeea este de 250.000 m³.
Alte ținte ale atacurilor ucrainene au inclus o stație de recunoaștere radioelectronică de lângă Novoozerne și o zonă de poziționare a sistemului de rachete de apărare de coastă Bastion, de lângă Sofiivka.
Ucrainenii au atacat, de asemenea, ținte inamice în teritoriile ocupate temporar în regiunile Donețk și Luhansk: depozite logistice de lângă Svitle, Suhodilsk și Velika Novosilka. De asemenea, au fost raportate atacuri asupra depozitelor de armament de lângă Ialta (regiunea Donețk), de lângă Stepnoe din regiunea Zaporijie și în apropiere de Uralo-Caucaz din regiunea Luhansk.
În noaptea asta, ucrainenii au atacat obiective strategice în Krâmsk, regiunea Krasnodar. Potrivit martorilor oculari, cel puțin 20 de explozii au zguduit suburbiile în decurs de o oră, iar pe cer au fost observate flash-uri luminoase provocate de operarea sistemelor de apărare aeriană și de zborurile cu drone la joasă altitudine. Unii zic că exploziile au vizat aerodromul militar de acolo, dar mai multe surse arată că a fost atacată stația de producție și dispecerizare a liniei Krâmskaia, parte a infrastructurii conductelor petroliere: de acolo țițeiul și produsele petroliere sunt transportate prin conducte către portul Novorossiisk sau către rafinăriile Ilski și Afipski.
Totodată, în zona ocupată din regiunea Luhansk, în orașele Alcevsk și Perevalsk, au fost atacate bazele de reparare și întreținere a echipamentelor ocupanților ruși. Incendiile izbucnite arată că țintele au fost atinse.
11 - aprilie - 2026