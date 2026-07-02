Emil Boc a pus o contră Rusiei, pe fundal de gimnastică…ritmică!

De ce s-a supărat atât de tare Rusia lui Putin pe Emil Boc? Cum îl numesc oficialii ruși pe primarul de la Cluj și cum amenință România? Explicațiile noului scandal dintre România și Rusia!

La Cluj are loc în aceste zile Cupa Mondială de gimnastică ritmică. Urma să participe și Rusia.

Doar că în mai, cu o lună înainte de eveniment, Federația Internațională de Gimnastică Ritmică a anunțat, spre nemulțumirea Ucrainei și a altor state, că permite sportivilor ruși să concureze sub propriul drapel.

De asemenea, urma să se cânte imnul Rusiei în caz că sportivii ruși vor câștiga medalii de aur.

Când să înceapă Cupa Mondială de gimnastică ritmică, vine declarația lui Emil Boc.

„Nu voi permite intonarea imnului unui stat agresor la Cluj!”

Supărați, rușii au declarat că NU mai vin în România. Nu doar că și-au retras sportivii de la Cupa Mondială. Au început să curgă reacții de profundă indignare și amenințări de la Moscova.

Mihail Degtiariov, ministrul rus al Sportului, a anunțat în direct la televiziunea rusă de stat că Moscova vrea să obțină retragerea dreptului României de a mai organiza vreodată competiții internaționale.

Spunea că vrea să dea o lecție României, dar și „voievozașilor locali”. Se referea la Emil Boc.

Emil Boc a reacționat și a explicat din nou, când a fost de acord cu găzduirea competiției, nu i s-a spus că imnul Rusiei ar putea fi cântat la Cluj. Existau sancțiuni și ele urmează să fie păstrate.

„Nu se poate ca ziua să fii cu UE, iar noaptea să te culci în același pat cu Rusia”, a spus Boc.

Purtătoarea de cuvânt MAE rus, Maria Zaharova a spus că „rusofobia alimentată în România în ultimii ani dă roade urâte și scoate la iveală dezordinea care domnește în România”.

Nu știm la ce dezordine s-a referit Zaharova. A menționat doar că nici ea nu va lăsa lucrurile așa.

Dar de ce sunt rușii atât de supărați? De ce au reacționat așa de dur? De ce amenință cu sancțiuni? Este gimnastica ritmică sportul de bază în Rusia?

Răspunsul este simplu – Alina Kabaeva.

Alina Kabaeva, sportivă de gimnastică ritmică, a fost: – medatială cu bronz la Jocurile Olimpice în 2000 – campioană olimpică în 2004 la individual compus – campioană mondială – campioană europeană – campioană a Rusiei.

Dar Kabaeva mai are o calitate. În 2008, jurnalistul rus Grigori Nekhoroshev(poză), redactor-șef la Moskovskii Korespondent, scria că fosta gimnastă este într-o relație cu… Vladimir Putin.

Putin a anunțat abia în 2014 că a divorțat, dar nu a confirmat niciodată relația cu Alina Kabaeva.

Jurnaliștii ruși de investigație au aflat însă că liderul rus(73 de ani) și Alina Kabaeva(43 de ani) au 2 copii pe care îi cresc în cea mai mare taină în reședința prezidențială din Valdai, la jumătatea distanței dintre Moscova și Sankt Petersburg.

Valdai este cel mai păzit loc din Rusia în acest moment. Cu nenumărate sisteme anti-dronă.

Între timp, statul rus a construit pentru Kabaeva, la Soci, un centru uriaș de gimnastică numit „Grația Cerească”. Televiziunile rusești prezintă antrenamentele de aici, o prezintă și pe Kabaeva implicată și antrenând copii.

Competiția internațională de la Cluj ar fi fost prima mare ieșire în lume a sportivelor Alinei Kabaeva. Erau așteptări imense. Când colo… Emil Boc a refuzat imnul și drapelul Rusiei.

La final închei cu detalii despre soarta tragică a primului jurnalist rus care a scris despre relația dintre Kabaeva și Putin.

După publicarea materialului, în 2008, ziarul său a fost închis.

Nekhoroshev a fost chemat la audieri la FSB(fostul KGB), iar apoi a părăsit Rusia. Și-a dobândit reputația de „dușman personal al lui Putin”.

S-a refugiat în Riga.

Acum câteva zile, presa din Letonia a scris că… a fost găsit mort.

Nekhoroshev a murit pe 19 iunie, iar decesul ar fi survenit după ce „a mâncat ciuperci otrăvite pe care le-a cules în curtea casei sale”.