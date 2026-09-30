În timp ce rușii bombardau puternic Kievul, pe front armata rusă suferea una dintre cele mai crunte înfrângeri din 2023 până azi

Se întâmplă pe direcția orașului Liman, în regiunea Donețk. Regiune pe care rușii anunță că vor să o cucerească. Însă nu doar că nu reușesc să-și ducă obiectivul la capăt, azi aflăm că ucrainenii au împins frontul cu 50 de kilometri.

Forțele ucrainene au reușit și să captureze 250 de soldați ruși. Informația este făcută public de comandantul Corpului 3 de Armată, generalul Andrii Bilețkîi.

Imaginile cu soldații ruși luați prizonieri au făcut înconjurul presei ucrainene. Victoria pe această direcție are loc în cadrul unei contraofensive surprinzătoare. Operațiunea a fost botezată Vivaldi.

Ucrainenii spun că au eliberat în total vreo 180 km pătrați de teritoriu.

I-a ajutat și în acest caz ingeniozitatea. Știți ce au făcut? Au luat transportoare blindate sovietice vechi, au pus niște tehnologie modernă la bord și le-au transformat în… roboți kamikaze.

Așa au atacat fortificațiile armatei ruse.

Au reușit astfel să elibereze de două ori mai mult teritoriu decât în timpul contraofensivei din 2023. Despre asta scrie publicația rusească Agentstvo, dar și Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW).

Au eliberat satele Nove, Ridkodub, Katerînivka, Karpivka și Novomîhailivka.

Potrivit comandantului Bilețkîi, printre prizonieri sunt ofițeri, piloți de drone și artileriști. Asta înseamnă că breșa unităților ucrainene pe direcția Liman s-a dovedit a fi destul de adâncă.

De regulă, părțile beligerante nu exagerează numărul soldaților inamici capturați. Prizonierii de război se află sub protecția Convențiilor de la Geneva și sunt luați în evidență imediat.

Declarațiile militarilor ucraineni sunt însoțite și de imagini în care militarii ruși neînarmați sunt aliniați într-o poiană de pădure. E posibil să fie doar o parte dintre prizonieri.

De altfel, această informație este confirmată și de bloggerii militari ruși. Blogul Dva maiora scrie despre „o situație ciudată în special pe direcția Liman. Inamicul a organizat încă din primăvară o ofensivă în partea de nord a acestui sector de front.

Au numit această operațiune Vivaldi.

Inamicul publică astăzi imagini cu prizonieri. Nu se știe dacă ai noștri au fost luați prizonieri dintr-o dată sau au fost adunați pe parcursul mai multor luni de lupte.”

Desigur, pe alte fronturi, rușii sunt în avans. ISW spune că înaintează atât de greu, că, potrivit unor calcule, ar ajunge la granițele regiunii Donețk abia în 2032. Asta dacă nu apar operațiuni de tipul Vivaldi.

Apropo de Vivaldi. „Cele patru anotimpuri” e una dintre cele mai cunoscute lucrări. Compozitorul italian a lăsat și niște instrucțiuni. Mai ales pentru Anotimpuri. Și cum e Toamnă, să vedem ce instrucțiuni a lăsat pentru acest anotimp. Despre partea a II-a din Toamnă, compozitorul a zis că e ca un „Somn al Bețivilor”. Viorile trebuie să cânte în acorduri lungi, șoptite de parcă bețivii au căzut într-un somn adânc, amorțiți de oboseală și alcool. Acum nu știm dacă ucrainenii s-au inspirat din Toamna lui Vivaldi pentru a-și duce la capăt operațiunea de Toamnă pe care au numit-o Vivaldi.