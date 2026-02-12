Oau, vă vine să credeţi? Ucrainenii au început de ceva vreme un contraatac foarte curajos împotriva rușilor în regiunea Zaporojie.

Este în zona de sud a frontului, mai aproape de Marea Neagră. Spre Melitopol și Huleaipole.

Am citit despre asta de vreo două săptămâni în presa ucraineană, dar nu v-am povestit.

Știți de ce? Nu-mi dădeam seama cât de mare este amploarea contraatacului ucrainean.

Jurnaliștii ucraineni erau entuziasmați, dar este normal să fie așa. Eu, însă, așteptam pentru voi o confirmare mai sigură a contraatacului ucrainean curajos.

Această confirmare a venit. Acum pot să vă spun și vouă.

Da, este important. Da, este de amploare.

După aproape două săptămâni de retrageri, până și rușii au fost nevoiți să recunoască: da, ucrainenii sunt în ofensivă regională.

Sigur, o să apară cei care nu o să creadă acestor informații. Lor le spun următorul lucru. Ceea ce veți citi mai jos nu sunt informații de la ucraineni. Sunt sută la sută rusești. Citiți și vă minunați.

Dacă și rușii vorbesc despre asta cu jumătate de gură, vă dați seama de amploarea dezastrului de pe teren?

Deci, mai jos nu citez nimic de la ucraineni, ci din blogurile militare rusești cu legături puternice la Kremlin. Chiar Putin îi invită pe acești bloggeri pentru diferite consfătuiri.

Citiți și uimiți-vă de ce sunt în stare militarii ucraineni, mai puțini, mai obosiți, aflați sub o presiune uriașă din toate părțile.

Râbari, un blog militar rusesc foarte influent își numește articolul nici mai mult nici mai puțin: ”Serie de contraatacuri de amploare”.

Aflăm că pe direcția Zaporojie ”continuă seria de contraatacuri ale inamicului, începută încă de la sfârșitul lunii ianuarie.”

Deci ucrainenii aveau dreptate când spuneau la începutul anului că au început să-i alunge pe ruși din Zaporojie.

Revenim la bloggerii militari ruși.

Aceștia spun că inițial armata ucraineană a trimis grupuri mici de infanterie. Acestea trebuiau să oprească ofensiva rusă.

Doar că și-au dat seama că pot mai multe. ”După o perioadă lungă au trecut la o contraofensivă locală”, spun bloggerii militari ruși.

Și nu e totul, rușii din gruparea de forțe Est ”sunt nevoiți să respingă o ofensivă de amploare”.

Bloggerii militari ruși spun că nu controlează localități întregi din regiune.

Iată exemplele de localități și ce spun rușii despre ele:

În Ternovate – ”nicio parte nu deține controlul asupra localității, luptele continuând”.

În Pridorojne – ”se pare că inamicul a reușit să restabilească controlul asupra unei părți din pozițiile pierdute anterior”.

În Dobropilia – ”formațiunile ucrainene au efectuat un alt raid destul de adânc”.

În Jeleznodorojne – ”inamicul a contraatacat anterior spre Gulaipole, dar fără succes”.

Rușii recunosc cu subiect și predicat gravitatea situației și spun că ”inamicul a reușit să pătrundă relativ adânc în zona de control a Forțelor Armate Ruse”.

Și știți de ce?

Aici intervine o explicație fabuloasă. Atenție pentru toți cei care nu credeau povestea cu deconectarea militarilor ruși de la Starlink.

Repet, citez din articole rusești pro-Kremlin:

”Problemele sunt legate în principal de funcționarea terminalelor Starlink și de condițiile meteo nefavorabile zborului.”

Urmează zile de foc pentru ruși, mai spun bloggerii militari pro-Kremlin:

”Inamicul a masat foarte multe forțe în partea controlată a regiunii Zaporojie, în special regimente de asalt, unele dintre ele fiind după refacere, motiv pentru care intensitatea luptelor va continua să crească.”

Așadar, asta se întâmplă în Zaporojie. Ucrainenii au început un contraatac surprinzător. Atât de surprinzător, că până și rușii îl recunosc și spun că le e greu.

Desigur, trebuie să înțelegeți că asta se întâmplă pe frontul de SUD. În alte părți rușii sunt în continuare într-un soi de ofensivă.

Spun ”un soi de ofensivă”, pentru că este încetinită de iarnă, dar mai ales de lipsa semnalului Starlink.

Atât de lentă e ofensiva că orășelul Pokrovsk pe care Putin a anunțat că l-a cucerit cu vreo 3 luni în urmă, abia acum este în mâinile rușilor. O recunosc și ucrainenii de la publicația militară DeepState.