Războiul de agresiune al Rusiei, împotriva Ucrainei, controlează jugulara sovietică!

Patru persoane au fost rănite în atacul rusesc asupra orașului Zaporijia în dimineața zilei de ieri, 30 iunie. Aseară, rușii au continuat bombardarea orașului: două persoane au fost ucise și 15 au fost rănite. Ivan Fedorov, șeful Forțelor Operaționale Speciale din Zaporijia, a anunțat despre case private distruse, incendii, o grădiniță avariată… Într-o oră și jumătate, rușii au lansat șapte bombe ghidate asupra orașului Zaporijia. Șapte. Bombe. Asupra civililor.

Iar în dimineața asta, în urma unui atac cu drone al rușilor asupra unui microbuz de rută din Herson, două persoane au fost ucise și alte șapte au fost rănite.

Mai mult decât atât, fiind frustrați și iritați de penuria de benzină care a cuprins mai toate regiunile rusiei, ocupanii ruși au lovit cinci benzinării din regiunea Dnipropetrovsk, ucigând o femeie și rănind trei persoane.

Așa ripostează teroriștii, agresorii, atunci când ucrainenii le distrug mașinăria de război. Precizez că noaptea trecută Ucraina a lansat un atac masiv asupra regiunii Moscova, dronele fiind reperate în Domodedovo, Cehov, Egorievsk, Kașira, Voskresensk, Pavlovski Posad, Odințovo, Bronnițî, Ramenskoe, Stupino, Kolomna și Dubna.

În cel din urmă oraș, a fost atacat deja a doua oară cel mai mare centru de comunicații spațiale din rusia. Centrul de comunicații prin satelit din Dubna oferă servicii de transmisie de televiziune și date pentru agenții guvernamentale și operatori comerciali, precum și interacțiune cu constelația de sateliți. Face parte din infrastructura informațională critică a rusiei.

„Acesta este un obiectiv special de comunicații prin satelit, utilizat pentru recunoaștere și coordonarea activităților contingentului de ocupație rus din Ucraina”, a scris Zelenski. Din păcate, o dronă bruiată a căzut peste o casă particulară din Egorievsk: de sub dărâmături au fost salvați doi adulți și doi copii, dar bebelușul de șase luni a murit în drum spre spital.

În noaptea asta, a fost atacată uzina de rulmenți din Penza. De asemenea, conform unor surse, tot acolo, dronele ucrainene au efectuat vizite matinale la uzina militară Mayak și la Institutul de Cercetare a Dispozitivelor Electronice și Mecanice. Institutul dezvoltă componente și echipamente electronice de înaltă tehnologie utilizate de industria de apărare a rusiei.

În Crimeea, un incendiu este înregistrat la nord de Feodosia, pe autostrada E-97. Stația de transformare de 330 kV Crimeea de Vest este, de asemenea, în flăcări. Un incendiu a izbucnit și în Donețk, dar deocamdată nu știu exact ce obiectiv a fost atacat acolo. #SlavaUkraini #HeroyamSlava