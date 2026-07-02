Războiul Rusia – Ucraina, ultimele știri

Nu am dat de două zile pe aici, pe FB (viața mai bate internetul uneori, mai ales când ești pe litoralul Mării Mediterane) și am impresia că v-am trădat așteptările, ceea ce nu obișnuiesc să fac. Așa că mă grăbesc cu știrile.

Cred că deja știți că în noaptea spre 28 iunie, ucrainenii au lovit două rafinării de petrol rusești (cea din Slaviansk-na-Kubani, regiunea Krasnodar și „Slavneft-YANOS” din Iaroslavl), un pod feroviar în Crimeea și un depozit de muniții în regiunea Donețk.

Sigur că asemenea noutăți sunt motivante și reconfortante, dar să nu uităm că dincolo de ele, zi de zi, continuă uciderea civililor ucraineni pe care putin nici nu vrea s-o recunoască.

Ieri dimineața, teroriștii ruși au atacat orașul Dnipro, ucigând șase persoane și rănind alte 29. Tot ieri, după-amiaza, trei persoane au fost ucise și alte șase, inclusiv un copil, au fost rănite în atacul rusesc asupra unui microbuz de rută în Zaporijia.

La Harkiv, în urma atcului cu o bombă ghidată, a fost ucisă o tânără de 23 de ani și au fost rănite 12 persoane. Fatima Huseinova, studentă în anul șase la Universitatea Națională de Medicină din Harkiv, tocmai venise în oraș pentru ceremonia de absolvire a universității. Roba de absolvire a rămas să zacă pe pământ lângă corpul ei…

În general, forțele de ocupație rusești nu sunt capabile să desfășoare operațiuni de asalt pe malul stâng și în secțiunea insulară a deltei râului Nipru, așa că terorizează populația civilă cu bombardamente: atât în regiunea Herson, cât și regiunea Nicopol. Majoritatea atacurilor vizează clădiri rezidențiale, infrastructura critică și transportul public.

Chiar ieri, pe la 11.00, rușii au atacat o mamă și cei trei copii ai ei în timp ce aceștia se jucau în curte în centrul orașului Herson. Femeia de 34 de ani, băiețelul de 13 ani și fetițele, în vârstă de 6 și 3 ani, au suferit răni provocate de explozie și reacții acute la stres. Cu toții au fost spitalizați.

În noaptea asta, Ucraina și-a continuat impunerea sancțiunilor pe termen lung. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că apărarea aeriană ar fi doborât deja 50 de drone.

Se pare că explozii și un incendiu s-au prodis în Iegorievsk și două „bavovne” au răsunat în Dubna, regiunea Moscova. Se știe că în Dubna se află uzina de drone Kronstadt și uzina Raduga Berezniak, care produce rachete de croazieră de diferite clase, inclusiv rachetele Kh-101/555, Kh-69 și Kh-59MK folosite de rusia pentru a teroriza civili și ținte civile din Ucraina.

Ministerul rus al apărării a anunțat că, peste noapte, forțele de apărare aeriană ar fi interceptat și distrus 419 drone ucrainene în 18 regiuni rusești și Crimeea. Explozii au fost raportate de locuitorii din Tula, Novorossiisk, Riazan… #SlavaUkraini #HeroyamSlava