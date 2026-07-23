Arde din nou un centru logistic Wildberries! De data asta – cel din Krasnodar. Martorii oculari au auzit 20-30 de explozii, iar alerta a fost pornită prea târziu. Suprafața centrului e de circa 100.000 de metri pătrați, iar incendiul gigantic este vizibil de la zeci de kilometri distanță. Acum rușii știu ce înseamnă să pierzi tot ce ai agonisit o viață… Am văzut zeci de filmulețe în care ei se plâng de catastrofa care s-a abătut asupra lor, dar nimeni, absolut nimeni, nu condamnă războiul, nu-l blestemă pe putin…

Iar putin continuă să sară calul, testând reacția Occidentului la escapade tot mai obraznice în proximitatea granițelor NATO. Ieri noaptea, a fost lovit petrolierul Gas Lisbon (navă cisternă GPL sub pavilionul Liberiei) plecase din Egipt spre portul Reni din Ucraina. În Marea Neagră, petrolierul a fost lovit aproape de destinație, la circa 26 de km distanță de Sfântu Gheorghe, lângă Sulina, în Zona Economică Exclusivă a României. Teoretic, nu a fost încălcat teritoriul României. Totuși, incidentul e destul de grav și comunică explicit intențiile Kremlinului de a peturba securitatea în întreaga regiune a Mării Negre.

Amintesc că mai devreme, la 19 iulie, în timp ce părăsea portul Odesa, fiind încărcată cu porumb, a fost lovită nava Golden Leo. La bord se aflau 17 membri ai echipajului, inclusiv cinci cetățeni indieni, dintre care doar unul a supraviețuit și a fost internat în stare gravă. În total, au fost ucise 10 persoane.

De altfel, atacurile asupra Odesei nu încetează. Ieri rușii au lovit o stradă centrală ziua în amiaza mare. Patru persoane au fost rănite. Iar alaltăieri, trei persoane au fost ucise și alte șapte rănite în urma atacului asupra unei întreprinderi civile. Nu mai zic de iadul declanșat în Zaporijie, unde flăcările au cuprins un întreg bloc cu apartamente, care ardea ca o torță… Trei oameni au fost uciși și alți 13 au fost răniți… #russiaterroriststate #SlavaUkraini #HeroyamSlava