RECONFIGURAREA RĂZBOIULUI: UCRAINA NU A CÂȘTIGAT ÎNCĂ, DAR rusia ÎNCEPE SĂ PIARDĂ RITMUL

Luna mai 2026 nu marchează sfârșitul războiului din Ucraina. Nici prăbușirea armatei ruse. Nici o victorie rapidă a Kievului.

Dar marchează ceva foarte important: schimbarea ritmului.

rusia continuă să atace, continuă să bombardeze orașe ucrainene și continuă să împingă pe anumite sectoare ale frontului. Însă costul acestor avansuri crește, câștigurile teritoriale sunt tot mai mici, iar Ucraina a început să lovească tot mai eficient infrastructura care susține războiul rus.

The Economist scrie că rusia ar putea înregistra prima pierdere teritorială netă susținută din octombrie 2023. Trackerul publicației, bazat inclusiv pe hărțile ISW și pe date satelitare privind incendiile asociate războiului, arată o imagine mult mai puțin favorabilă Kremlinului decât propaganda rusă.

Cifrele sunt dure.

The Economist estimează că, până la 12 mai, rusia a pierdut între 280.000 și 518.000 de militari uciși, iar totalul morților și răniților ar fi între 1,1 și 1,5 milioane. Asta înseamnă aproximativ 3% din populația masculină rusă de vârstă militară de dinaintea războiului.

Este o cifră uriașă pentru o armată care, în 2026, nu mai poate arăta câștiguri proporționale cu prețul plătit.

Pe teren, rusia ar fi capturat anul acesta aproximativ 220 km² – adică doar 0,04% din teritoriul Ucrainei. În același timp, media mobilă pe 30 de zile indică faptul că Ucraina a recuperat recent aproximativ 189 km². Nu este încă o contraofensivă decisivă. Dar este suficient pentru a arăta că ofensiva rusă de primăvară nu mai curge într-o singură direcție.

rusia nu mai avansează ca o armată care rupe frontul. Avansează ca o armată care macină oameni pentru câștiguri mici.

Iar aici apare marea schimbare: Ucraina nu mai joacă doar defensiv.

A trecut la o formă de inițiativă distribuită: drone pe scară industrială, lovituri locale, atacuri în adâncimea Rusiei, presiune asupra rafinăriilor, depozitelor, nodurilor logistice, aerodromurilor și infrastructurii industriale.

Atacul asupra regiunii Moscovei din 16-17 mai a avut exact această semnificație. rusia a susținut că a interceptat peste 500 de drone, dar chiar și așa au fost raportate incendii, pagube, morți, răniți și perturbări ale traficului aerian. Au fost vizate sau afectate zone precum infrastructura de combustibil Solnechnogorsk, zona rafinăriei Kapotnya, Zelenograd și alte puncte sensibile din regiunea capitalei.

Important nu este doar ce a ars. Important este ce s-a rupt simbolic.

moscova nu mai este un spațiu intangibil. Războiul pe care kremlinul îl exportă zilnic în Ucraina se întoarce tot mai des spre infrastructura care îl alimentează.

Aceeași logică se vede și în campania împotriva petrolului rusesc. Ucraina nu poate opri peste noapte exporturile energetice ale rusiei. Ar fi o iluzie să spunem asta. tusia încă vinde petrol, încă are clienți, încă încasează bani.

Dar Ucraina lovește acolo unde doare: rafinării, terminale, conducte, depozite, stații de încărcare, infrastructură de transport.

Reuters a relatat că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruse s-au dublat anul acesta, iar aproximativ 700.000 de barili pe zi din capacitatea de rafinare a rusiei au fost scoși offline între ianuarie și mai. În aprilie, exporturile rusești de produse petroliere au căzut la 2,2 milioane de barili pe zi, cel mai mic nivel înregistrat de IEA.

Asta nu înseamnă colaps economic imediat. Înseamnă altceva: rusia poate exporta încă țiței brut, dar pierde capacitate de a rafina, de a vinde produse cu valoare mai mare și de a alimenta eficient propria mașinărie militară.

Cu alte cuvinte, Ucraina nu oprește fluxul de bani al kremlinului. Îl face mai scump, mai vulnerabil și mai greu de administrat.

Un alt moment relevant a fost 9 mai. moscova a vrut liniște pentru parada de Ziua Victoriei. Ucraina a transformat momentul într-un instrument politic: armistițiu limitat, presiune publică și schimb de prizonieri în format 1.000 pentru 1.000.

Mesajul a fost simplu și dur: voi vreți liniște pentru paradă, noi vrem oameni vii acasă.

Aici este diferența morală dintre cele două capitale. rusia cere pauză pentru spectacol imperial. Ucraina cere vieți salvate.

Pe plan tehnologic, schimbarea este la fel de importantă. Ucraina nu mai este doar statul care cere ajutor. Devine statul care oferă expertiză.

SUA au ajuns să folosească tehnologie ucraineană anti-drone în Golf, inclusiv în zona Prince Sultan Air Base, pentru apărarea împotriva amenințărilor iraniene de tip Shahed. Asta arată ceva esențial: experiența Ucrainei în războiul dronelor nu mai este doar utilă pentru propria apărare, ci devine exportabilă pentru aliați.

În paralel, ecosistemul Brave1, acordurile Drone Deals, colaborările cu Palantir și parteneriatele cu Germania, Marea Britanie, Canada și alte state transformă Ucraina într-un laborator militar-industrial viu. Frontul produce date, datele antrenează algoritmi, algoritmii îmbunătățesc interceptarea și loviturile, iar industria produce rapid sisteme noi.

Aceasta este noua matematică a războiului modern.

Nu mai contează doar câte tancuri ai. Contează cât de repede adaptezi drone, senzori, AI, comunicații, producție și tactici.

rusia are masă. Ucraina are adaptare.

rusia are încă oameni de aruncat în atac. Ucraina caută să facă fiecare atac rusesc mai scump decât poate suporta Kremlinul pe termen lung.

Se apropie sfârșitul războiului?

Răspunsul onest este: nu imediat.

rusia are încă rezerve umane, industrie militarizată, represiune internă și capacitate de absorbție a pierderilor. putin poate continua un război lung dacă reușește să vândă populației ideea că rusia „rezistă Occidentului”.

Dar schimbarea actuală îi complică serios calculul.

Dacă rusia avansează tot mai greu, pierde tot mai mulți oameni, își vede rafinăriile lovite, aeroporturile blocate, moscova vulnerabilă și exporturile energetice perturbate, atunci timpul nu mai lucrează automat în favoarea kremlinului.

Nu dronele singure vor câștiga războiul. Nu sancțiunile singure vor închide conflictul. Nu loviturile asupra moscovei singure vor forța pacea.

Dar combinația dintre pierderi masive, avansuri mici, lovituri în adâncime, presiune energetică, inovație ucraineană și sprijin occidental reactivat poate schimba raportul de forțe.

Ucraina nu a câștigat încă războiul.

Dar rusia începe să piardă argumentul central pe care îl vindea lumii: că timpul, masa și brutalitatea sunt suficiente pentru victorie.

Iar când un imperiu ajunge să plătească sute de mii de vieți pentru câteva sute de kilometri pătrați, în timp ce propria capitală, rafinăriile și aeroporturile intră sub presiune, întrebarea nu mai este dacă are probleme.

Întrebarea este cât timp mai poate pretinde că nu le are.