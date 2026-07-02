Așa cum Trump a pierdut războiul din Iran, dar încă minte, amicul său Vladimir Putin este acum panicat pentru că nu mai are benzină datorită loviturilor geniale ale lui Zelensky. Sincer trebuie să iubești starea absolută a logisticii militare ruse chiar acum, cu șeful Statului Major Valery Gerasimov pregătind frenetic un raport de urgență pentru a-i spune lui Putin că armata a rămas oficial fără benzină.

O criză internă masivă a izbucnit în cadrul Statului Major rus. În urma atacurilor cu drone ucrainene foarte eficiente asupra marilor rafinării, Kremlinul a fost obligat să redirecționeze combustibilul departe de linia frontului pentru a stabiliza o penurie tot mai mare de combustibil la Moscova. Rezultatul? Paralizie totală pentru armura rusească. Comandanții de la fața locului l-au informat pe Gerasimov că operațiunile ofensive nu pot continua deoarece camioanele și tancurile de provizii sunt literalmente goale.

Pentru a înrăutăți lucrurile, Crimeea ocupată scapă rapid de sub controlul Moscovei. Lipsa de combustibil este atât de gravă încât administrația ocupației tocmai a interzis vânzările civile de benzină, a suspendat transportul public după ora 22:00 și a lăsat „turiștii” ruși blocați în cozi masive. Potrivit scurgerilor interne, Statul Major a ajuns la concluzia că Rusia nu poate apăra simultan Moscova, să rețină Crimeea și să susțină o ofensivă în Donbas cu resursele lor actuale. Oh, și stocurile de rachete de apărare aeriană din Belgorod și Kursk sunt complet epuizate pentru că au fost mutate pentru a proteja elita Moscovei. Luați-vă floricelele, toată mașina de război trage de timp în timp real!