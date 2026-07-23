Și perla Rusiei arde

Ieri, într-o singură zi, rusia a ucis cel puțin cinci persoane în mai multe regiuni ale Ucrainei: trei la Odesa, una în Kramatorsk și una în Zaporijia. Alte zeci au fost rănite. Locuințe, spitale, afaceri și mașini au fost distruse fără nicio noimă, fără niciun avantaj militar…

Iar aseară, rușii au lovit o clădire cu mai multe etaje și un centru comercial din Sumî… Au fost răniți doi adulți și patru copii… Despre consecințele atacului și ale incendiului izbucnit în centrul comercial încă nu au fost făcute declarații oficiale. Sper să nu se fi soldat cu victime…

Tot aseară, la ora 19:00, rușii au lansat rachete cu muniție cu fragmentație asupra unui cartier dens populat (cu clădiri de apartamente cu două etaje) din Șevcenkovo, districtul Kupiansk al regiunii Harkiv. Au ucis o persoană, au rănit alte opt, au distrus și avariat zeci de clădiri…

Doar că acum războiul s-a mutat și în teritoriile agresorului, măcinându-i economia și moralul. În noaptea asta, după ce a fost emisă alerta de raid aerian, au izbucnit incendii la centrala termoelectrică și uzina NMLK din Lipețk. Combinatul Siderurgic Novolipetsk este cea mai mare oțelărie din rusia, producând aproximativ 20% din totalul oțelului rusesc, iar centrala termoelectrică nr. 2 din Lipetsk furnizează căldură orașului Lipetsk și mai multor întreprinderi industriale din regiune.

Mai mult, un incendiu de amploare a izbucnit și în Vsevolojsk, regiunea Leningrad. Nu se știe dacă s-a întâmplat în urma unui atac, dar, potrivit ministerului Situațiilor de Urgență din rusia, au luat foc un depozit și o facilitate de producție din parcul Industrial Ladoga, unde se fabrică materiale polimerice. Incendiul a acoperit 5.900 de metri pătrați. Parcul industrial găzduiește, printre altele, Terra-Plast, Miksplast și Centrul pentru Tehnologii de Radiații. #SlavaUkraini #HeroyamSlava #russiaterroriststate