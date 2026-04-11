„În această noapte rusia a fost supusă unui atac masiv. „Operațiunea militară specială” a lui putin și-a atins scopurile „planificate” cu mult profesionalism de acest „strateg” genial: alertele de raid aerian cu rachete au răsunat în regiunile Kazan, Vladimir, Iaroslavl și Kostroma pentru prima dată de când a început războiul la scară largă împotriva Ucrainei.

La Volgograd valuri de drone ucrainene au atacat cea mai importantă rafinărie de petrol a lui putin, LUKOIL-Volgogradneftepererabotka, timp de patru ore consecutive. Detaliile sunt în curs de clarificare.

La Gukovo, regiunea Rostov, un incendiu a izbucnit în zona minei Vostocinaia. Localnicii au raportat despre vibrații puternice înainte de asta. Că e vorba despre o raită a dronelor asupra depozitului de petrol, care se află la aproximativ 400 m distanță sau despre vreun cine știe ce accident, încă nu e clar, dar arde bine.

La toate astea, iată și o declarație a lui Budanov: „Ucraina nu va înceta atacurile asupra infrastructurii petroliere a rusiei”. El a precizat că Ucraina va continua să vizeze instalațiile petroliere, chiar dacă aliații europeni strecoară rugăminți de a nu o mai face. Kyivul înțelege preocupările lor, dar fiind într-un război de amploare, interesul național și prioritățile de apărare sunt pe primul loc.

Bine, acum că putin a anunțat un armistițiu de Paște pe durata unei zile și jumătate, Zelenski a spus că Ucraina va acționa „în oglindă”, dar asta nu influențează desfășurarea ulterioară a atacurilor de demantelare a mașinăriei de război a rusiei.

Și mai au rușii un motiv să bocească: ucrainenii au început să atace cu noile lor drone Marțianin (Marțianul): acestea sunt imposibil de detectat. Expertul militar rus Yuri Knutov spune că drona respectivă funcționează silențios datorită designului palei și motorului electric și este capabilă să se fixeze pe o țintă și să o urmărească automat folosind inteligența artificială. Surse rusești susțin că tehnologia de navigație vizuală a fost utilizată anterior în misiuni spațiale, ceea ce explică denumirea noii drone.