În noaptea asta, o explozie a zguduit Moscova, la aproximativ 6 kilometri de Kremlin. Canalele Telegram au publicat fotografia unei clădiri avariate de pe strada Mosfilmovskaia. Ulterior, primarul orașului, Serghei Sobianin a confirmat un atac cu drone și a declarat că nu există victime, iar serviciile de urgență lucrează la fața locului. Dimineața, Sobianin a mai raportat că alte două drone „care zburau spre Moscova” ar fi fost neutralizate. Rosaviația a anunțat restricții privind operarea aeroporturilor Domodedovo și Vnukovo. Conform canalelor de monitorizare, dronele au manevrat deasupra orașului la altitudini extrem de joase. Amintesc că până la parada de pe Piața Roșie mai sunt doar cinci zile…

În același timp, sirenele de raid aerian au fost emise și în alte regiuni rusești. Mai exact, o amenințare cu drone a fost raportată în regiunea Samara.

Totodată, ieri, șeful interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Evhen Hmara, a declarat că în cadrul atacului de noaptea trecută asupra portului din Primorsc, regiunea Leningrad, forțele ucrainene au avariat o corvetă din clasa Karakurt (navă concepută pentru atacuri cu rachete de croazieră Kalibr sau Oniks), o barcă de patrulare și un petrolier al flotei din umbră. Ulterior, președintele Zelenski a specificat că, de asemenea, au fost cauzate daune semnificative infrastructurii portului. Amintesc că vestea vine după ce Ucraina a lovit anterior alte două nave rusești (aparținând flotei din umbră a rusiei) în apropiere de Novorossiisk, Marea Neagră.

De ce face Ucraina asta? Pentru ca să scape de războiul ăsta care durează deja al cincilea an. Simplu. Pentru că să nu-i mai fie uciși copiii. Căci, altfel, agresorul nu se va opri. Ieri, rușii au atacat o benzinărie din regiunea Dnipropetrovsk, unde tocmai staționa un autobuz cu aproape 40 de copii. Copiii au reușit să fugă din autobuz, dar un băiețel de 10 ani a fost rănit. Au fost rănite, de asemenea, cinci persoane adulte, printre care o femeie însărcinată, în vârstă de 21 de ani… #russiaterroriststate #SlavaUkraini #HeroyamSlava