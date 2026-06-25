În noaptea asta, Sevastopolul a rămas complet fără curent electric. Ținta principală a atacurilor ucrainene a fost Centrala Termoelectrică Balaklava din Sevastopol, una dintre centralele electrice cheie ale peninsulei. Gautleiterul Razvojaev a încercat să încurajeze populația, declarând: „Nu vom fi intimidați de lipsa de curent. Am trecut prin lucruri mai rele, vom rezista și acum”. Totodată, autoritățile au îndemnat oamenii să economisească bateriile telefoanelor.

Explozii puternice au fost auzite aseară și în alte părți ale peninsulei, inclusiv în zona muntoasă Ai-Petri, unde se află o stație radar a batalionului radiotehnic al forțelor aerospațiale ruse. În jurul orei 00:30 dronele au lovit în apropiere de gara Kirovskoie: a fost distrus un depozit cu arme antiaeriene și rachete rusești, explozia fiind urmată de detonarea muniției. Pe la 03:20 au fost raportate atacuri asupra centralei electrice din Simferopol și în Bahcisarai – acolo au izbucnit incendii la depozitele brigăzii logistice 133 a Flotei Mării Negre (un centru cheie de aprovizionare cu combustibil și muniție a armatei ocupanților). Mai aproape de ora patru dimineața două incendii mari au cuprins baza militară la sud de Kerci…

De altfel, noaptea trecută, apărătorii ucraineni au lovit circa 60 de ținte din peninsulă, printre care și un pod feroviar. Forțele Operațiuni Speciale Ucrainene (SOF) au anunțat oficial că podul feroviar peste Canalul Crimeea de Nord nu mai există. Cel puțin două poduri feroviare au fost deja aruncate în aer până astăzi, potrivit Statului Major General ucrainean.

De asemenea, în noaptea asta, regiunea Orenburg a devenit ținta unui atac al dronelor ucrainene. Guvernatorul Evgheni Solnțev a confirmat acest lucru, anunțând că mai multe drone ar fi fost doborâte deasupra unei întreprinderi industriale din Orenburg. Oficialul nu a precizat despre ce obiect este vorba. Totuși, canalul Exilenova+ scrie că ținta atacului a fost uzina de procesare a gazelor din Orenburg. #SlavaUkraini #HeroyamSlava