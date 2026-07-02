Aurul se lămurește în foc, iar Silvia Uscov s-a vidanjat singură din AUR

Aplicația Masunat Lia a dat alarma. Avocatul Silvia Uscov s-a retras precipitat din dispozitiv amintindu-și că nu este animată de aceleași valori cu ale AUR. A fost animată până ce și-a făcut numărul. La adăpostul AUR.

Acela de a contesta la Curtea de Apel București suspendarea decretelor de numire în funcție la Curtea Constituțională pentru Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc.

Al doilea număr a fost să ceară în instanță suspendarea executării deciziei guvernamentale de constituire a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției.

Acțiunile juridice ale Silviei Uscov, fără nicio acoperire în expertiza ei profesională, au servit intereselor grupării din justiție asociate cu ale Liei Savonea. Deși Silvia Uscov a argumentat că demersurile sale

sunt pur constituționale și izvorâte din activism juridic personal, analiștii media au tras concluzia că obiectivele ei loveau fix în aceiași actori vânați de gruparea infrajudiciară Masunat Lia.

Acum că s-a deconspiat din evlavie sau a fost demascată într-un moment de pierdere a vigilenței, nu-i putem ura decât felicitarea strămoșească, ducă-se unde a înțărcat dracul iapa.

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