http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1065 - 02.07.2026

O mare nedreptate faţă de Siegfried, în timp ce William și Riceard au trecut neobservaţi

Numele Siegfried a intrigat și excitat atât de tare PSD, încât a stimulat apariția unei secte la nivelul Biroului Politic Național, care s-a apucat de luat la revizuit toate acordurile din istorie semnate cu Germania.
Nu aceeași atitudine a adoptat PSD față de William Brînză, fost deputat PRM și PD. Care sub acoperirea zicalei „brânză bună în burduf de câine”, a originii prahovene și a domiciliului în Câmpina
putea să spioneze liniștit pentru Țara Galilor, Canada sau Noua Zeelandă. Nu l-a deranjat nimeni, omul e avocat, e putred de bogat, merge pe burtă mai departe.
Sau pe liberalul Viorel-Riceard Badea, fost deputat și actual consul general în Dubai, credeți că l-a suspectat PSD de ceva? Cum să te cheme Riceard, nume de barbugiu sau dat la babaroase de un părinte cocalar,
și să nu te invite nimeni la secție la vorbitor? Și dacă a fost racolat de spionajul Emiratelor? La asta v-ați gândit? La agentul Muhabarat – spionajul emiratez -, infatigabilul Viorel-Riceard Badea?
–––-
Rafal Stach Kozina, Sunt spion, Colecție privată
Cornel Ivanciuc 2 - iulie - 2026

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Războiul de agresiu

Patru persoane au fost rănite în atacul rusesc asupra orașului ...

Investiţiile din ba

Renovare integrata - Reabilitare imobil situat in Calati, Strada Domneasca ...

O mare nedreptate fa

Numele Siegfried a intrigat și excitat atât de tare PSD, ...

Războiul Rusia - Uc

Nu am dat de două zile pe aici, pe FB ...

ADIO, GUTENBERG!

A murit ultimul cotidian tipărit din Galați. Odată cu el, a ...