Rilke la groapa de gunoi a literaturii universale

30 de lei. Atâta costă “Elegiile duineze” și ”Sonetele către Orfeu” ale lui Rainer Maria Rilke la Anticariatul Unu de pe Academiei. Mai sunt două exemplare. Ambele în ediția bibliofilă a Editurii Univers din 1978. În lumea bună o asemenea carte s-ar vinde cu 200-300 de dolari sau euro sau ar fi scoasă la licitație de case specializate. Nu și la noi, unde capodoperele literaturii universale au ajuns să coste doi lei. “Insula din ziua de ieri” a lui Umberto Eco face excepție, se dă cu 5 lei.