Unde greșește Alin Teodorescu în privinţa mizei din spatele moţiunii

Fosta glorie din anii 2000 a PSD, sociologul Alin Teodorescu, greșește în opinia mea, când indică miza din spatele moțiunii de cenzură.
În interviul acordat Hotnews, Teodorescu indică programul Anghel Saligny drept scopul real al inițierii moțiunii – https://hotnews.ro/interviu-candva-unul-dintre-cei-mai…
Zice el că persoanele care au deschis sute de șantiere cu firma ginerelui, cumnatului, fratelui sau nepotului cutărui grangure pesedist, prin programul Saligny, vor ca acestea să continue.
Teodorescu nu știe că Programul Național de Investiții Anghel Saligny nu s-a închis, ci trece printr-o perioadă de reajustare bugetară și prioritizare.
Da, guvernul Bolojan a decis să nu mai semneze contracte noi de finanțare prin Anghel Saligny, dar proiectele care sunt deja demarate și au lucrări în curs primesc în continuare finanțare.
S-au alocat suplimentări de fonduri de aproximativ 1 miliard de lei pentru achitarea facturilor emise de constructori, astfel încât șantierele să nu fie înghețate.
Există planuri guvernamentale pentru extinderea programului până în 2028, însă cu un buget care va fi regândit și eventual mărit în funcție de evoluția economiei.
Așadar, șantierele deschise cu firma ginerelui, cumnatului, fratelui sau nepotului cutărui grangure pesedist, prin programul Saligny, duduie.
–––
Afiș de propagandă din URSS, anii ’50, cu tineri muncitori pe șantierele patriei, Colecție privată
Cornel Ivanciuc 30 - aprilie - 2026

