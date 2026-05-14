Generaţia cu cheia de gât

Noi, ăștia de 40 +, suntem generația aia de descurcăreți. Descurcăreți și anxioși. Cum naiba să nu fii ?!? De mic ai crescut responsabilizat. Nu te-a alintat nimeni, părinții noștri erau altă generație de “neiubiți”, “nemângâiați” la rândul lor și cam asta ne-au arătat și nouă. Nu știau altfel și nu-s de blamat.

De mic ai fost și mamă și tată și soră și frate și bunică și prieten și psiholog pentru ai tăi. Cu cheia de gât te duceai la școală neînsoțit, cu cheia de gât te întorceai de la școală tot neînsoțit. Nu avea nimeni grija ta, și nu din nepăsare, toți părinții noștri munceau de rupeau normele, în schimburi, obosiți, tracasați, să pună pâinea pe masă. Zilnic !!!! Mamele noastre se duceau după 3 luni la muncă, nu ca acum. Fierbeau pelinci. Mirosul de săpun de casă și nuș’ ce înălbitor, mi-a bântuit copilăria .

Nu am fost întrebați ce vrem să “păpăm” la micul dejun. Nu-ți plăcea ?!? Te ridicai de la masă și rămâneai nemâncat până îți venea pofta de pâinea cu margarină sau gem și ceaiul absolut nelipsit. Cam așa stătea treaba.

Crești. Te căsătorești. Pe la 40 și ceva divorțezi, aproape inevitabil în vremurile noastre. Iar ești în rahat. Nu mai știi cine dracu ești, dar îți aduci aminte că tu ai crescut cu cheia de gât și ești un descurcăreț, așa ai fost crescut!! Tu te-ai crescut pe tine și pe alții. Tu ai crescut cu cei din fața blocului. Tu ești un descurcăreț anxios cu cheia de gât …

Va fi bine.