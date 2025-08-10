Tu-i Pilonul 2 de pensii!

E zarvă mare pe marginea proiectului de reglementare a modului de alocare a banilor din pilonul doi de pensii. Majoritatea televiziunilor îl prezintă ca un atentat al statului asupra banilor privați economisiți . Dar oare cât sunt de privați și de economisiți acești bani? În România salariații contribuie cu 25% din salariul brut la fondul de pensii. Până în 2008 toți banii erau folosiți pentru plata pensiilor. În 2008 a apărut o lege care a statuat ca din cei 25% contribuție 21,25% să fie dirijați către bugetul pensiilor iar 3,75% sa fie dirijați separat către un alt fond, numit Pilonul 2 de pensii, în care fiecare contribuabil să aibă o evidență separată. Fondurile din Pilonul 2 vor fi administrate de entități private și investiți în diverse instrumente financiare. Legea mai prevedea ca în termen de trei ani să fie reglementat modul de folosire a sumelor strânse în momentul ieșirii la pensie a contribuabilului. Aceste prevederi erau opționale pentru salariații cu vârsta între 35 și 45 de ani și obligatorii pentru cei sub 35 de ani.

Desigur se pune întrebarea în ce a constat economisirea celor sub 45 de ani atâta timp cât au contribuit per total tot cu 25% ca și mine care nu puteam dirija 3,75% către pilonul 2

Evident că din această perspectivă banii nu mai par nici privați nici economosiți ci doar administrați privat cu posibilitatea de creștere în timp prin randamentele investițiilor.

Vă spuneam deasemenea că până în 2011 statul trebuia să propună Parlamentului o lege de reglementare a modului de folosire a banilor din Pilonul2. Cum cei de 45 de ani în 2008 erau departe de pensie nici statul nu a făcut nimic. Întrucât termenul de pensionare a lor se apropie reglementarea se impune iar dacă convenim că banii respectivi nu sunt economisiți și nici privați statul are dreptul de a reglementa în conformitate cu practica altor state care folosesc acest sistem și bineînțeles cu interesul majorității.