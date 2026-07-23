Ilie Năstase, la 80 de ani: „Am 300 de euro pensie. Nu este corect. Sunt locotenent-colonel”

Există campioni care ridică trofee.

Există campioni care scriu istorie.

Și există campioni care, după o viață întreagă de performanță, ajung să vorbească despre… pensie.

Exact asta a făcut Ilie Năstase, omul care a schimbat pentru totdeauna istoria tenisului românesc.

La împlinirea vârstei de 80 de ani, fostul mare campion a făcut o declarație care a stârnit numeroase reacții.

„Am ieșit bine la pensie, cu 300 de euro.”

O sumă care, spune el, nu reflectă parcursul său și nici gradul militar pe care îl deține.

Ilie Năstase afirmă că primește aproximativ 1.500 de lei pe lună, deși este locotenent-colonel.

Și spune deschis că situația nu i se pare corectă.

„Eu nu am probleme cu banii, dar nu este corect. Nu se judecă într-un mod corect.”

Afirmația a atras imediat atenția.

Mai ales că vine din partea unui sportiv care a dus numele României pe cele mai mari arene ale lumii.

Dar, surprinzător, pensia nu este cea mai mare preocupare a fostului campion.

La 80 de ani, spune că și-a schimbat complet prioritățile.

Nu mai vorbește despre trofee.

Nu mai vorbește despre recorduri.

Vorbește despre timp.

Și despre sănătate.

„Când ajungi la bătrânețe, și un minut vrei în plus, și o jumătate de oră, și o oră. Vreau doar să fiu sănătos, să-mi văd fetele mai mult timp.”

Este poate cea mai sinceră mărturisire făcută de omul care, ani la rând, a fost cunoscut pentru spiritul său rebel și pentru spectacolele oferite pe terenul de tenis.

Ilie Năstase și-a amintit și de perioada în care cariera îl ținea departe de familie.

Participa la turnee aproape tot anul.

Uneori, luni întregi.

Iar timpul petrecut alături de copii era extrem de puțin.

„Jucam 11 luni pe an și nu puteam să-mi văd fetița. Asta era problema.”

Spune că încerca să compenseze absențele aducând cadouri din fiecare deplasare.

Astăzi însă privește lucrurile cu alți ochi.

Consideră că propriii copii sunt cel mai frumos cadou pe care l-a primit vreodată.

Și nu este greu de înțeles de ce numele lui Ilie Năstase continuă să fie respectat în lumea sportului.

În 1973, românul a devenit primul lider mondial din istoria clasamentului ATP.

A cucerit 58 de titluri la simplu și 45 la dublu.

A câștigat US Open, Roland Garros, Turneul Campionilor de patru ori și a contribuit la unele dintre cele mai importante performanțe ale României în Cupa Davis.

După retragere, a continuat să fie implicat în viața publică, ocupând funcția de președinte al Federației Române de Tenis și, ulterior, de senator.

De-a lungul anilor, a fost decorat atât de statul român, cât și de statul francez pentru contribuția sa la sport.

Morala?

Trofeele aduc aplauze.

Recordurile aduc respect.

Dar odată cu trecerea anilor, cei mai mulți campioni ajung să prețuiască altceva.

Nu medaliile.

Nu banii.

Ci sănătatea și timpul petrecut alături de cei dragi.