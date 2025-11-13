http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
Campanie plantări de toamna

Primăria municipiului Galați continuă acțiunile pentru un oraș cu un aer cât mai curat, iar astăzi a dat startul unei noi campanii pentru plantări de copaci.

Astfel, în campania de toamnă vor fi plantați peste 1.200 de copaci (arțari,  paltini, frasini, platani,  glădiță, ulmi,  pin negru, molizi) în diferite zone ale orașului.

Este vorba despre străzile Maramureșului, Regiment 11 Siret, Sindicatelor, Stadionului, Bulevardul Marea Unire (Faleza superioară), Aurel Vlaicu, Ghe. Doja,  Nae Leonard, Crizantemelor, Călugăreni și Vultur.  Plantări se vor face și în cartiere precum Micro 21,  A. Vlaicu,  Țiglina, Mazepa etc.

Primele plantări din cadrul acestei campanii se fac pe Faleza Superioară, Țiglina 1 și pe strada Maramureșului.

Compartimentul de presă al Primăriei municipiului Galați 13 - noiembrie - 2025

