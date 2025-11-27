Începe Feeria de Iarnă la Galaţi

Primăria municipiului Galați informează că vineri, 28 noiembrie 2025, va fi deschis oficial sezonul sărbătorilor de iarnă. A III-a ediție a evenimentului Feerie de Iarnă – Tărâmul lui Moș Crăciun va transforma Grădina Publică într-o destinație de iarnă plină de lumină și spectacole menite să aducă împreună comunitatea.

Atmosfera feerică va debuta vineri, 28 noiembrie, de la ora 17.30, când vor fi aprinse luminile festive, urmând ca de la ora 18.00, atât în prima seară, cât și sâmbătă, duminică, de Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al Galațiului, și luni, de Ziua Națională a României, să înceapă concertele dedicate evenimentului. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți precum Compact, Bere Gratis, Raluka, Elena Gheorghe, Argatu, Cornelia și Lupu Rednic, The Sky și mulți alții, printre care se vor produce și talentele locale.

De altfel, ediția din acest an propune unul dintre cele mai ample programe pregătite până acum: spectacole pe gheață, concerte pentru toate vârstele, momente artistice speciale, decoruri de poveste și activități gândite pentru întreaga familie. Nu vor lipsi patinoarul, roata panoramică, taxiul și trenulețul lui Moș Crăciun, atelierele de creație și nenumărate alte surprize.

Programul concertelor din perioada 28 noiembrie – 1 decembrie:

Vineri, 28 noiembrie

Raluka

Bere Gratis

Charlene

The Sky

Sâmbătă, 29 noiembrie

Pepe

Eduard Ivașcu

Andreea Ignat

Dennisa

Duminică, 30 noiembrie

Elena Gheorghe

Compact

Master Studio

Cris Art

Luni, 1 decembrie

Argatu

Cornelia și Lupu Rednic

Fetno Dance

Ansamblul Folcloric Moldovence din Galați

Dida Agache & Alexia Necula

Feerie de Iarnă – Tărâmul lui Moș Crăciun, ediția a III-a, va aștepta gălățenii în Grădina Publică până pe 11 ianuarie 2026.