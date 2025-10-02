Info – atribuire locuri vacante parcare R5

Primăria municipiului Galați informează că, începând cu 05.10.2025, ora 08:00, până pe 08.10.2025, ora 07:59, se va desfășura o nouă sesiune de atribuire a locurilor de parcare vacante din parcarea supraetajată R5 din Mazepa I.

Locurile pot fi rezervate numai prin accesarea aplicației informatice, online la adresa https://parcari.primariagalati.ro.

După rezervare, în intervalul 08.10.2025, ora 08:00 – 12.10.2025, ora 07:59, se pot încărca online cererile pentru atribuirea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu/reședință pe platforma https://parcari.primariagalati.ro. Cererea trebuie să fie însoțită de documentele menționate în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 157/24.04.2025. Până la finalizarea perioadei de depunere a documentelor, acestea vor putea fi modificate și completate.

Rezervarea și atribuirea locurilor de parcare din parcările supraetajate/subterane se poate realiza doar de către persoanele fizice/juridice cu domiciliul/reședința sau sediul social/punctul de lucru în municipiul Galați, în zona de deservire a parcării supraetajate/subterane, care:

– au în proprietate/folosință un autovehicul/motocicletă;

– nu figurează în evidențele fiscale ale autorității locale cu obligații bugetare neachitate, inclusiv amenzi contravenționale;

– au declarat minimum o persoană în vederea stabilirii taxei de salubrizare, la adresa pentru care solicită locul de parcare;

– au solicitat un loc de parcare prin intermediul programului online de rezervare a locurilor de parcare de domiciliu/reședință, postat pe site-ul www.primariagalati.ro.

Autovehiculul/motocicleta trebuie să fie cu Inspecția Tehnică Periodică (ITP) valabilă la data depunerii cererii, să aibă Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă la data depunerii cererii, să fie declarat și înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Galați, fără obligații de plată.

Momentul la care se face rezervarea nu este definitoriu pentru atribuirea locului de parcare, exceptând locurile de parcare ECO și cele destinate persoanelor cu dizabilități.

Nu vor fi admise în procedura de atribuire a locurilor de parcare din parcările supraetajate/subterane persoanele fizice/juridice care:

– solicită în calitate de proprietar, utilizator, comodatar și au înregistrat la rolul fiscal o construcție cu destinație garaj pe domeniul public/privat în municipiul Galați sau dețin abonament de parcare în parcarea supraetajată/subterană;

– au efectuat rezervarea online pentru un abonament ECO, ca deținător a unui autovehicul electric sau plug-in hibrid, dar documentele depuse nu confirmă aceasta calitate;

– efectuează în aceeași etapă de atribuire a locurilor de parcare multiple rezervări pentru același nume, CNP, număr de telefon, adresă de domiciliu, adresă de e-mail;

Situațiile menționate nu sunt cumulative și vor fi verificate de către Compartimentul Administrare Parcări Rezidențiale din cadrul Primăriei Municipiului Galați.

Manualul de utilizare a aplicației informatice în vederea rezervării, tutorialul și lista imobilelor arondate se pot accesa și consulta online pe site-ul www.primariagalati.ro la secțiunea Servicii electronice/Parcări supraetajate.