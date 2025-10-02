Info – cereri respinse parcări rezidenţiale

Primăria municipiului Galați informează că, în urma verificării dosarelor înregistrate pentru atribuirea unui loc de parcare din Micro 21 – zona 1 – subzonele A,B,C, Micro 20 – zona 2 – subzonele A,B, Micro 19 – zona 3 – subzona B, Micro 17/18 – zona 4 – subzonele B,C,D,F, Micro 16 – zona 5 – subzona A, Micro 39C – zona 8 – subzona B, Țiglina I – zona 9 – subzona A,C, Țiglina II – zona 10 – subzonele A,B, Mazepa I – zona 16 – zona 19 – subzona A, Port – Strada Dogăriei – zona 20 – subzona A, Parcare – Strada Carnabel – zona 20 – subzona D, un număr de 58 de cereri au fost declarate respinse, din care 17 dosare pentru care solicitanții nu au depus cererea de atribuire însoțită de documentele anexă – condiție de admisibilitate prevăzuta de art. 10 din Regulamentul aprobat. Lista cu dosarele respinse este disponibilă pe site, în secțiunea Anunțuri parcări de reședință.

Solicitanții pot depune contestații în termen de 3 zile lucrătoare de la data prezentului anunț, urmând ca soluționarea acestora și aducerea la cunoștința publică a rezultatelor să se realizeze în termen de 3 zile lucrătoare.

Contestațiile se vor depune pe adresa de e-mail contestatiiparcari@primariagalati.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească nr. 54.

Cererea de contestație nu poate avea ca obiect completarea dosarului depus inițial, procedura completării nefiind prevăzută în regulament.