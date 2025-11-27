Lansare „Colegiul de Antreprenoriat”

IMM România, cea mai mare confederație patronală a antreprenoriatului românesc, în parteneriat cu Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare lansează conceptul „Colegiul de Antreprenoriat”, o competiție dedicată școlilor care investesc în dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor din firmele de exercițiu.

Competiția își propune să recunoască performanțele unităților din învățământul profesional și tehnic care obțin rezultate remarcabile în educația antreprenorială în special prin activitatea defășurată în cadrul firmelor de exercițiu.

Programul reprezintă o inițiativă strategică care încurajează dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții prin antreprenoriat și dezvoltarea profesională a elevilor și profesorilor prin participarea activă la proiecte de antreprenoriat, cu scopul de a crea oportunități de formare și de învățare practică în domeniul afacerilor.

La nivel european, proiectul urmărește să extindă educația antreprenorială prin facilitarea colaborării între școlile din România și partenerii din Uniunea Europeană, prin proiecte comune în scopul promovării valorilor și principiilor europene în educația antreprenorială.

Prin această inițiativă, IMM România își propune transformarea acestor Colegii Antreprenoriale în exemple de bune practici, sprijinind dezvoltarea durabilă și adaptarea educației către un mediu mai digitalizat, inovator și echitabil. Este importantă promovarea inovației și performanței în educația antreprenorială și încurajarea școlilor să implementeze proiecte inovative de înființare a firmelor de exercițiu care să contribuie la dezvoltarea unor soluții noi și eficiente în învățământul preuniversitar, având în vedere nevoile reale ale economiei și ale pieței muncii.