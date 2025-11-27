Proiectul ordinii de zi a ședinţei Consiliului Local de joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 14.00

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în Ședință Ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 27.11.2025, orele 14.00, la sediul Consiliului Local Galați, din Strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi:

“

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galaţi, UTR 8, zonă delimitată la nord de limite imobile proprietate privată/publică persoane fizice/juridice, la sud de Strada Stelei, la est de Strada Unirii și la vest de Bulevardul George Coșbuc; Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Transurb SA; Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică imobil Strada Traian, Nr. 254 – Poliția Locală”; Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Gospodărire Urbană SRL; Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”; Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați; Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Industrial Parc SRL Galaţi, pentru anul 2025; Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 9 la contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Galați nr. 69410/01.04.2022; Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați a imobilului situat în Strada Regiment 11 Siret nr. 45 E10; Proiect de hotărâre privind dispunerea unor măsuri în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de director al Clubului Sportiv Municipal Galați; Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați a unor părți din imobilul situat în Galaţi, Strada Traian nr. 203; Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați; Proiect de hotărâre privind atribuirea unui număr de patru autorizaţii taxi şi a numerelor de ordine ale acestora pentru desfăşurarea transportului de persoane în regim taxi în Municipiul Galaţi; Proiect de hotărâre privind acordarea concediului suplimentar personalului Poliției Locale Galați; Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare; Proiect de hotărâre privind apartamentarea în 40 de unități individuale a construcției „Bloc de locuințe C” situată în Municipiul Galați, Bd. Milcov nr. 25C; Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Revitalizarea turismului în Galați prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe Faleza Dunării”; Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Revitalizarea turismului în Galați prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe Faleza Dunării” și a cheltuielilor legate de proiect; Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Galați, în calitate de Lider de parteneriat – Partener 1 și Fundația Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie – Filiala Galați, în calitate de Partener 2, în vederea depunerii și implementării proiectului „Revitalizarea turismului în Galați prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe Faleza Dunării”, cod SMIS 354978; Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Galați, în calitate de Lider de parteneriat – Partener 1 și Fundația Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie – Filiala Galați, în calitate de Partener 2, în vederea depunerii și implementării proiectului „Reabilitare și refuncționalizare teren degradat Valea Țiglinei – etapa regenerare urbană”, cod SMIS 354570; Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 282/25.04.2025 privind aprobarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Clubul Sportiv Municipal Galați; Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2025; Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare și refuncționalizare teren degradat Valea Țiglinei–Etapa Regenerare Urbană”; Interpelări, intervenții, cereri;