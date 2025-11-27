Restricţii trafic str. Bolintineanu

Primăria municipiului Galați informează că, pentru buna desfășurare a evenimentului Feerie de iarnă – ediția a III-a, începând de astăzi, 27 noiembrie, până pe 2 decembrie 2025, ora 12.00, se închide circulația autovehiculelor pe str. Dimitrie Bolintineanu, tronsonul cuprins între str. Științei și str. Domnească.

Rutele alternative recomandate sunt:

Axa nord – sud:

Str. Domnească – str. Afinului/str. Radu Negru – str. Științei – str. Dimitrie Bolintineanu;

Axa sud-nord:

Str. Domnească – str. Ep. Melchisedec Ștefănescu – str. Grădina Veche – str. Dimitrie Bolintineanu.

Axa nord – sud și sud – nord:

Str. Traian – str. Rizer – str. Dimitrie Bolintineanu.

Pentru desfășurarea fluentă a traficului rutier, conducătorii auto și pietonii sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră instituită pe durata desfășurării evenimentului.

Atragem atenția că mutarea/deteriorarea mijloacelor de delimitare a zonelor restricționate (garduri, balize etc), a dispozitivelor de semnalizare rutieră în general, se pedepsește conform prevederilor legislației în vigoare.