,,Detonări de stânci și scufundări de barje …”

Fără a interfera cu declarațiile politicienilor, cred că se impune – pentru înțelegerea complexității problemei – prezentarea realităților de natură geologică, geografică și hidrologică în care funcționează centrala atomo-electrică de la Cernavodă. Aceasta este amplasată în Podișul Dobrogei de Sud, la contactul acestuia cu Balta Ialomiței, mai precis cu Brațul Dunărea veche care furnizează și apa necesară procesului de producție. Sunt două structuri geologice diferite; pe de o parte calcare și gresii sarmatice (roci dure )în Podișul Dobrogei de sud și aluviuni tinere (roci moi )în Balta (Insula)Ialomiței.

Balta (insula)Ialomiței este situată între Brațul Borcea la vest și Dunărea veche la est,are o suprafață de 831,3 kilometri pătrați, o lungime de 94 de kilometri între Călărași și Hârșova și o lățime de 4 -12 kilometri. Altitudinea medie variază între 10 și 17 metri. Inițial Balta Ialomiței a fost un domeniu acvatic -mlaștini, lacuri și bălți -în care stagna apa – care a fost desecată și îndiguită începând din 1960 . Hidrologic Balta Ialomiței este încadrată de Brațul Borcea la vest și Dunărea veche la est (Brațul Ostrov). Dacă la Călărași debitul Dunării este sensibil mai mare pe Dunărea veche în comparație cu Brațul Borcea, în dreptul localității Izvoarele se formează Brațul Bala care preia un debit substanțial mai mare pe care îl varsă în Brațul Borcea. Diferența de adâncime dintre Dunărea veche și Brațul Bala este de 4 metri astfel că majoritatea volumului de apă este preluată de Brațul Bala și îndreptată către Brațul Borcea. Brațul Bala se mai numește Brațul Rău datorită așa-numitelor anafoare ce se formează aici ,din cauza adâncimilor foarte mari (25 de metri) la începutul brațului.

Aceasta este, în mare ,situația geografică, geologică și hidrologică în care – pe fondul scăderii de nivel a apelor Dunării și a insuficienței apei pentru funcționarea în condiții de securitate a centralei de la Cernavodă – decidentul politic a decis o serie de măsuri pentru creșterea nivelului apei pe Dunărea veche concretizate în detonarea stâncii Pîrjoaia și scufundarea a 4 barje în Brațul Bala , care potrivit purtătoarei de cuvânt Ana Maria Agiu de la Administrația Națională Apele Române ,,ar duce la creșterea nivelului Dunării la Cernavodă cu 10 – 12 centimetri „.

În lipsa unor măsuri de barare artificială a unui curs de apă ,nivelul apei nu va crește – ar fi împotriva principiului vaselor comunicante , iar pentru creșterea volumului de apă pe Brațul Dunărea veche este necesară adâncirea albiei Dunării vechi cu cel puțin 4 metri în aval de localitatea Izvoarele pentru ca apele din Brațul Bala să se îndrepte către centrala atomo-electrică de la Cernavodă.

Altfel se poate vorbi de ,,munca în zadar „sau de,,fă-te că lucrezi!”